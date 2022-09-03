وزيرة الثقافة تحضر جنازة علي عبدالخالق في السيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- زياد أحمد:

حضرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، جنازة المخرج الكبير علي عبدالخالق، والتي خرجت من مسجد السيدة نفيسة اليوم السبت 3 سبتمبر، بعد أداء الصلاة عليه، قبل دفنه في مقابر أسرته.

كما شهدت الجنازة حضور المخرج خالد جلال، الدكتور خالد عبدالجليل، الفنانة نهال عنبر، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان طارق النهري.

علي عبدالخالق رحل عن عالمنا مساء الجمعة 2 سبتمبر، عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، إذ أعلن قبل شهر تقريبا، خوضه لمعركة شرسة مع المرض.

المخرج علي عبدالخالق من أهم المخرجين في السينما العربية، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "إعدام ميت"، "الكيف"، "أغنية على الممر"، "حائط البطولات"، "العار"، "الحقونا"، "أربعة في مهمة رسمية"، وغيرها من الأعمال البارزة.