بعد العفو الرئاسي.. أول ظهور لـ طارق النهري بمناسبة اجتماعية (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- زياد أحمد:

حضر الفنان طارق النهري جنازة المخرج الكبير علي عبدالخالق، والتي خرجت من السيدة نفيسة، إذ استقبل المسجد الجثمان قبل صلاة الظهر لأداء الصلاة عليه قبل دفنه في مقابر أسرته.

ويعد ظهور النهري في الجنازة هو الأول له في مناسبة اجتماعية منذ حصوله على العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بقرار جمهوري رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وبينهم الفنان طارق النهري، وأُطلق سراحه في 30 يوليو.

جنازة علي عبدالخالق شهدت حضور الفنانة نهال عنبر، المخرج خالد جلال، الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.

ورحل علي عبدالخالق مساء أمس الجمعة 2 سبتمبر بعد صراع مع مرض السرطان.

المخرج علي عبدالخالق من أهم المخرجين في السينما العربية، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "إعدام ميت"، "الكيف"، "أغنية على الممر"، "حائط البطولات"، "العار"، "الحقونا"، "أربعة في مهمة رسمية"، وغيرها من الأعمال البارزة.

جدير بالذكر أن في 23 فبراير 2019، كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، بمعاقبة الفنان طارق النهري، و9 آخرين بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، وذلك قبل أن تقضي محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله عصر، في 4 يوليو 2020، بقبول الطعن المقدم من "النهري" على حكم محكمة الجنايات، وتم تخفيف الحكم عليهم إلى السجن 15 سنة.

واشتعلت النيران في المجمع العلمي خلال ديسمبر 2011، وألقي القبض على طارق النهري في أبريل 2012، بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهري بعدها بأيام، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية.