بالصور| وصول نهال عنبر جنازة المخرج علي عبدالخالق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- زياد أحمد:

حرصت الفنانة نهال عنبر على التواجد في جنازة المخرج الكبير علي عبدالخالق، ووصلت قبل قليل مسجد السيدة نفيسة الذي يشهد أداء صلاة الجنازة على جثمانه قبل دفنه في مقابر أسرته.

كان جثمان المخرج الكبير علي عبدالخالق وصل إلى مسجد السيدة نفيسة، قبل صلاة الظهر، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه.

علي عبدالخالق رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، إذ أعلن قبل شهر تقريبا، خوضه لمعركة شرسة مع المرض، ليرحل عن عالمنا مساء الجمعة 2 سبتمبر.

المخرج علي عبدالخالق من أهم المخرجين في السينما العربية، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "إعدام ميت"، "الكيف"، "أغنية على الممر"، "حائط البطولات"، "العار"، "الحقونا"، "أربعة في مهمة رسمية"، وغيرها من الأعمال البارزة.