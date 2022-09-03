بالصور| وصول جثمان علي عبدالخالق لمسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- زياد أحمد:

وصل قبل قليل جثمان المخرج الكبير علي عبدالخالق إلى مسجد السيدة نفيسة، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل أن يتم دفنه بمقابر أسرته.

علي عبدالخالق رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، إذ أعلن قبل شهر تقريبا، خوضه لمعركة شرسة مع المرض، ليرحل عن عالمنا مساء الجمعة 2 سبتمبر.

المخرج علي عبدالخالق من أهم المخرجين في السينما العربية، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "إعدام ميت"، "الكيف"، "أغنية على الممر"، "حائط البطولات"، "العار"، "الحقونا"، "أربعة في مهمة رسمية"، وغيرها من الأعمال البارزة.