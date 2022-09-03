لبلبة لـ"الخليج 365": صحة "الزعيم" عادل إمام جيدة ويعيش حياة هادئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشفت الفنانة القديرة لبلبة، تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.

وقالت لبلبة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تتواصل بشكل مستمر مع الزعيم عادل إمام عبر الهاتف المحمول، مؤكدة أنه بصحة جيدة ويعيش حياة هادئة ومستقرة، ومتواجد حاليا في الساحل الشمالي مع أسرته.

وأشارت إلى أنها فخورة بمسيرتها الفنية التي قدمتها مع نجم كبير بحجم عادل إمام، الذي تُكن له ولأسرته كل الحب والإحترام والتقدير.

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع النجوم: دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.