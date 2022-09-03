شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ورش و4 عروض ضمن فعاليات اليوم الثالث بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت اليوم السبت، بمقر المجلس الأعلى للثقافة العديد من الفعاليات المختلفة ما بين ورش وعروض مسرحية وندوات.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الثالث بـندوة ضمن فعاليات المحور الفكري، ويقام المحور الأول تحت عنوان "أثر التكنولوجيا على فنيات الكتابة المسرحية المعاصرة" ويدير الجلسة دكتور عبدالرضا جاسم من العراق، ويتحدث فيها الدكتور محمد حسين حبيب من العراق عن "الشخصية الدرامية بين الرقمية المسرحية والسايبورغية السينمائية، ومن اليمن يتحدث الدكتور هايل علي المذابي بعنوان "تحولات التكنولوجيا وأثرها في صناعة النص المسرحي- قراءة في تجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي (نظام GPT-2 نموذجا).

ويبدأ المحور الثاني في تمام الثانية عشرة ظهرا بعنوان "حضور التكنولوجيا في سينوغرافيا مسارح العالم اليوم" ويدير الندوة الدكتور أحمد بركات، ويتحدث في الندوة الدكتور ريتشارد تالبوت من إنجلترا عن "تجارب في المسرح التشاركي العلاجي بالواقع الافتراضي المساحات باستخدام المهرج والعرائس"، كما يتحدث الدكتور عماد هادي عباس من العراق عن "توظيف التقنية الرقمية في تصميم الإضاءة المسرحية البديلة- مسرحية علامة استفهام نموذجا".

وتبدأ الفعاليات بإقامة (٧) ورش تقام في تمام العاشرة صباحا، وتنطلق على مسرح متروبول ورشة بعنوان "رحلة أدائية من خلال المشاعر" للمدرب دانيل أرباكزفوسكي، كما تقام على مسرح العرائس ورشة بعنوان "الأقنعة المسرحية" للمدرب ثانسيس تشالكياس والمدربة الكترا جينات، وعلى مسرح قاعة الرقص بمركز الإبداع الفني تقام ورشة بعنوان "المسرح الإيمائي" للمدرب توني، كما تقام ورشة بعنوان "إعداد الممثل" للمدرب محمد شرشال على مسرح الجيزة الثقافي.

وتقام على مسرح قاعة أيورت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ورشة بعنوان projection mapping للمدرب جون هوي، ويقدم المدرب دومينيك شامبين master class ورشة بعنوان who’s there Reflection on Hamlet وذلك على مسرح مركز الإبداع الفني، بينما يقدم المدرب علاء الباشا ورشة بعنوان "تصوير العروض المسرحية" بمسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

ويقام ضمن المسابقة الرسمية بالمهرجان العرض النمساوي "هيدوراس" على المسرح القومي في تمام السابعة مساء، وعلى مسرح الجمهورية يقام العرض السوري "المنديل" في تمام التاسعة مساء، بينما يقام العرض المصري "هلاوس" للمخرج محمد عبدالله على مسرح الهناجر في تمام التاسعة مساء، ويقام عرض "خلال الأمواج" من الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية في تمام السابعة مساء.

الدورة (٢٩) من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تستمر حتي الثامن من سبتمبر برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.