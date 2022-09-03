شكرا لقرائتكم خبر عن رغم مرور شهرين على عرضه.. مسلسل "Stranger Things" لا يزال يتصدر نسب المشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال الموسم الرابع من مسلسل "Stranger Things" ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على منصة نيتفليكس حتى بعد مرور شهرين على عرضه، ووفقا لموقع Deadline فالحلقات الجديدة للمسلسل بالإضافة لحلقات الثلاثة مواسم الأخرى تمت مشاهدتها نحو 1.42 مليار دقيقة فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضى.

ولايزال ينافس "Stranger Things" العديد من العروض مثل مسلسل "Virgin River" والذى تمت مشاهدته بنسبة 1.38 مليار دقيقة، ومسلسل "The SandMan" الذي تمت مساهدته بنسبة 1.02 مليار دقيقة،وهذا وفقا لموقع TOTAL FILM.

وكانت نيتفليكس قد طرحت الموسم الرابع من مسلسل "Stranger Things" المجموعة الأولى في 27 من مايو الماضي لهذا العام ولحق به الاصدار الثاني في 1 من يوليو الماضي و يعرض هذا الموسم اكتشاف خصم جديد وتبدأ الأسرار تظهر حول هذا الخصم كذلك يسلط الضوء على التاريخ المظلم لهوكينز .

تم إطلاق هذه المسلسل لأول مرة في عام 2016 في 15 من يوليو وكان من انشاء "مات دوفر" و "روس دوفر" وضم الموسم الأول 8 حلقات و حاز على إعجاب الكثيرين والذي أدى إلى صدور الموسم الثاني والثالث والرابع ليصبح من ضمن المسلسلات الرائجة بين الشباب ، المسلسل من بطولة "ميلي بوبي" "جاتين ماتارازو" "فين وولفهارد" "كيلب ماكلوجين" و "جو كيري" بجانب العديد من الابطال،وحاز العمل على العديد من الجزائز منها جائزة نقابة ممثلي الشاشة لأفضل طاقم لمسلسل درامي عام 2017 و جائزة اختيار المراهقين لأفضل مسلسل صيفي عام 2019.