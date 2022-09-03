شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يعمل فى الملاهى ضمن أحداث فيلم "شلبى" مع روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل الفنان كريم محمود عبد العزيز تصوير مشاهد فيلمه الجديد "شلبى" مع المخرج بيتر ميمى، هذا الأسبوع بعد توقف لتغيير الديكورات، ويجسد كريم خلال أحداث الفيلم دور شاب يدعى "شلبى" يعمل فى الملاهى، ويتعرف على روبى وتنشأ بينهما قصة حب مع مرورها بالعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه في اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

"شلبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثالثة بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك في بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز وروبى شاركا كضيفى شرف في فيلم "كيرة والجن" المعروض حالياً في السينمات، والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.