فن ومشاهير

محمد حماقي يرسم تاتو على المسرح باسم بنته فاطمة ويشاركه مع الجمهور

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القاهرة - سامية سيد - قام الفنان محمد حماقي برسم تاتو علي المسرح بأسم بنته فاطمه وشاركه مع الجمهور: ايه رايكم باين ولا لا .

 

فيما قام أحد الجماهير بطلب صورة من حماقي وأستجاب له حماقي وطلب من الجارد أن يأتو به علي الاستيدج، وقال له حماقي انا شايفك من اول الحفله عايز تتصور فرد عليه أنا جايلك من لبنان مخصوص.

 

وكان حماقي خلال شهر أغسطس، طرح أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.

 

وكانت آخر أغنيات محمد حماقى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وتجاوزت الأغنية 14 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.

 

حماقى سبق وأحيا حفلا غنائيا بمدينة جدة بالسعودية على أحد الشواطئ، وغنى حماقى رغم سقوط الأمطار، حيث قدم أغنية جمالها استثنائى وأحلى حاجة فيكى وأدرينالين، وغيرها من الأغنيات.

 

ويشار إلى أن النجم محمد حماقى أحيا مؤخرًا حفلاً موسيقيًا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، وبدأ حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى شاركه الحفل، حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملى معاك" وأنه دعمه فى بداية مشواره الفني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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