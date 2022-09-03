شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يعانى من إعاقة وقرد تعرض للإيذاء ينقذان بعضهما فى فيلم "Gigi & Nate" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عالم السينما يتطرق دائما لعلاقات الإنسان مع الحيوانات مختلفة، وتأثير كل منهما على الآخر، وهو ما حدث مع أحدث أفلام هوليود الذى عرض مؤخراً "Gigi & Nate"، والذى يبدأ بإحساس الخوف الذي يتملك القرد جيجي والذي يسعى بدافع الرعب للابتعاد عن من يهتم به فى حديقة الحيوان، وعلى الجانب الآخر هناك إحساس حماس يسيطر على الشاب "نيت" البالغ من العمر 17 عاما والذى يقوم به الممثل "تشارلي رو" حينما يقفز من أعلى الجرف فى الماء كنوع من المغامرة ويتعرض لشلل رباعي، ومن هنا يحدث اللقاء بين كلا من الشاب والقرد و نجد أن الفيلم يعرض الرابطة القوية بين البشر و الحيوانات.

تنقذ امرأة جيجي وهى تعمل في منظمة تقدم خدمات للمعاقين بإعطائهم حيوانات تساعدهم، وتكافح كل من "كلير جيبسون" التي تقوم بدورها الممثلة "مارسيا هاردن" و"دان جيبسون" الذي يقوم بدوره الممثل "جيمس بيلوشي" والدى "نيت" لعلاج ابنهما، لكن دون فائدة حتى تقرر كلير نقل ابنها إلى مسقط رأسهم بالطائرة، وهنا يعرض الفيلم مشاعر الأمومة حينما تبدأ كلير بالبكاء في المشفى بعيدا عن الآخرين حزنا على ابنها ، وتأتي العديد من اللحظات المؤثرة في الفيلم الذي يركز على حالة الشاب عندما يمر عام على ما حل به وكان من يعتني به الأم و مساعد الصحة في المنزل وكان الحل لهذا الاكتئاب هى "جيجي".

أيضاً تنشأ علاقة قوية بين "نيت" و"جيجي" رغم تواجدها المؤقت في البداية وعندما كان الأمر يسير بسلاسة وبدأ أثر جيجي يظهر على "نيت" و العكس ، كانت "كلوي" الناشطة في مجال حقوق الحيوان والتي تقوم بدورها الممثلة "ويلكر وايت" تتحدى ذلك الرابط الذي نشأ بين الاثنان وتنتقدهم دون توقف ، وتبدأ "كلوي" بتوجيه الانتقادات إلى "نيت" عندما يكون في السوبرماركت برفقة جيجي التي اصبحت تقفز من رف لأخر بسبب غضبها من "كلوي" وبعد ذلك تنتشر منشورات كثيرا تنتقد جيجي وتسخر من "نيت" ويبدأ حشد من الناس بالتجمع حول منزل "نيت" يطالبون بالتخلص من ذلك القرد.

الفيلم يعرض كم هو تأثير الحيوانات قد يكون إيجابي على البشر وفي ذات الوقت يمكن أن يؤدي إلى نفور الأخرين منك من الذين لا يؤمنون بوجود هذه الرابطة القوية بين البشر والحيوانات.