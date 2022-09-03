كتب امير فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 02:51 صباحاً - ردت الإعلامية الكويتية مي العيدان على الفنانة الشابة البحرينية حلا الترك بعدما وصفتها بأنها تكرهها وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت الإعلامية الكويتية على حديث حلا عنها قائلة: أنا ما أكرهمك، هي ما عاشت طفولة بشكل سليم ولا مراهقة بشكل سليم ولا نضوج بشكل سليم”.
وتابعت: “أنا أكره التصرفات التي كانت تصير من خلالها، هي أما كانت في المسرح”.
وأضافت: “هي بنية عندها مواهب كثيرة، خفيفة الدم جميلة وصوت حلو وموهبة عالية، وحظ أسري زيرو”.
كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان ترد على حلا الترك: “أنا أكره التصرفات التي كانت تصير من خلالها”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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