كاظم الساهر يعبر عن قلقه من الاحتباس الحراري: “اذا الارض راحت موسيقتي وين حتروح”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 02:51 صباحاً - عبر الفنان العراقي كاظم الساهر عن قلقه من الاحتباس الحراري والتغير المناخي وذلك وذلك خلال لقائه فى برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc المصرية.

كلام كاظم الساهر جاء أثناء حديثه عن الظروق الصعبة التي كان يعمل بها على أهم أعماله في ظل ظروف صعبة للغاية وأضاف “بدي اتكلم عن موضوع الارض والاحتباس الحراري والتغير المناخي الذي نحن للاسف كلنا ساهمنا به”.

وتابع “يعني أنا كنت أفكر اذا الارض راحت موسيقتي وين حتروح” ثم أضاف ضاحكا “انا ما أفكر في نفسي بس أفكر هذا التعب اللي تعبناه بعدين اذا الارض راحت هذه الموسيقى وين تروح يعني تروح كلها ببلاش”.

كما عبر كاظم الساهر عن قلقه على مستقبل حفيداته حيث قال “لما صار عندي حفيدات اثنين قلت هالحفيدات كيف ستكون سماؤهم رح يشوفون مثل ما كنا نشوف السماء الزرقاء والنجوم المتلألأة حيشوفون هذا الشكل”.