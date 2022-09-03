رسائل حب واحترام بين فارس كرم ولطيفة تثير غضب جمهور ميريام فارس!

كتب امير فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 02:51 صباحاً - وجه الفنان اللبناني ​فارس كرم​ رسالة للفنانة ​لطيفة التونسية​ من خلال منشور شاركه عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي عبر من خلالها عن احترامه وتقديره لتاريخ لطيفة الفني.

وبالتفاصيل كتب فارس يرسالته:”انتِ فنانة كبيرة وانتِ حبيبة قلبي وغالية عليي وانا بكبر بس يكون اسمي حدّ اسمِك ومع تاريخِك اللي بشرّفني وانت بتعرفي كتير منيح مدى تقديري واحترامي لالك”.

بدورها ردت لطيفة على رسالة فارس كرم قائلة :”انا باحبك جداااااا وباحترمك جدا ربنا يوفقك فى حياتك ويحفظلك اهلك وينجحك فى شغلك ياحبيبي”، وأضافت لطيفة إيموجي قلب للتعبير عن حبها لفارس.

وقد اثارت رسالة فارس كرم ورد لطيفة غضب معجبي ميريام فارس حيث كتبت احداهن: “والله نيالك اخذتي لقب امرأة محترمة من شخص عديم الشرف ذكوري متربى تربية شوارع لك الحق تفتخري بهالشيء”.

يأتي ذلك تسريب تسجيل صوتي للفنان اللبناني ​فارس كرم​ تكلم فيه عن خلافه مع الفنان اللبنانية ​ميريام فارس​ وقال انه تلقى اتصالا من الجهة المنظمة للحفل، عرضوا عليه المشاركة في حفلة في السعودية الى جانب كل من الفنانة ميريام فارس والفنانة التونسية لطيفة.

وأضاف ان ميريام لم تكن تريد لطيفة في الحفلة وقال :”تيّست ما بدها لطيفة، وانا ما اخدت ولا عطيت، قلت انا بطيخ يكسر بعضوا”.

وتابع :”نزلتلي الصورة صغرتلي ياها ولوقتلي تمي، وعملت الاعلان على صفحتها، وانا ما رديت ولا كلمة”.

تصريح ميريام عن أن هيئة الترفيه في السعودية هي التي تقرر شكل البوستر، هو ما دفعه الى مهاجمتها.