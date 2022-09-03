شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يغنى "أم الدنيا" فى حفله بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم محمد حماقى أغنية "أم الدنيا" خلال حفله بالعلمين، وقال لجمهوره: "أعتز بتلك الأغنية وأحب مصر جدا، ويالا غنوا معايا كلكم".

وقام حماقي بإيقاف غنائه بسبب عدم رؤية بعض الجمهور له، فقال لهم: "أنتوا صعبانين عليا، وأنا هاجي أغني عندكم أغنية (حاجة مستخبية)".

وخلال شهر أغسطس الماضى طرح النجم محمد حماقى أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.

وكانت آخر أغنيات محمد حماقى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وتجاوزت الأغنية 14 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.

حماقى سبق وأحيا حفلا غنائيا بمدينة جدة بالسعودية على أحد الشواطئ، وغنى حماقى رغم سقوط الأمطار، حيث قدم أغنية جمالها استثنائى وأحلى حاجة فيكى وأدرينالين، وغيرها من الأغنيات.

ويشار إلى أن النجم محمد حماقى أحيا مؤخرًا حفلاً موسيقيًا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، وبدأ حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى شاركه الحفل، حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملى معاك" وأنه دعمه فى بداية مشواره الفني.