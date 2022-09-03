شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر: مش بحب أمشى ببودى جارد.. لا أحتاج أحدا يحمينى من الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العراقى كاظم الساهر خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc إنه لحّن "زيدينى عشقا" وكان عمره 16 سنة، وقال: "كنت فى الجيش سمعتها لأحد أصدقائى، قال لى: امشى.. شو هذه الأغنية، ورميتها". وأضاف: "ولما كنت طالبا فى معهد الموسيقى لحنت إنى خيرتك".

وصرح كاظم الساهر: "مش بحب البودى جارد، والناس طيبين مش محتاج حد يحمينى منهم.. زمان كان الجيران بتربى، ولو علمت حاجة غلط يقولوا للوالد".

وكشف كاظم الساهر أنه يعانى من الكوابيس قائلا: "كل 6 شهور يجيلى كابوس إنى جندى وبحارب، عشت حياة صعبة، لا أتمناها لعدوى".

وعن علاقته مع الجمهور المصرى التي بدأت من خلال حفلات مهرجان الموسيقى العربية، قال: "غنيت فى القاهرة أول مرة بعد مهرجان قرطاج، وقتها كان حاضرا رئيس مهرجان الموسيقى العربية، قال لى أنت مدعو للمهرجان ونتمنى أن تكون معانا، كان نصف الجمهور فى القاهرة يعرفنى والنصف الآخر لا يعرفنى، بدأت بأغنية (سلامتك من الآه)، ومن هنا بدأت العلاقة العظيمة مع الجمهور المصرى".

وأجاب كاظم الساهر عن أسئلة الإعلامية منى الشاذلى بأنه يفضل الجيم عن الغناء.. وأفضل مكالمة قصيرة فيها المفيد عن مكالمة ليلية طويلة". واختتم: "أكبر قصيدة تعبر عن كاظم الساهر (الحياة)، أنا كنت فيها أضعف من ضعيف".