شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لملتقى أولادنا للكشف عن تفاصيل الدورة السادسة الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم ملتقى أولادنا الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة، مؤتمراً صحفياً، يوم الاثنين المقبل، فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التى ستقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 15 سبتمبر الجارى.

تتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر من الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابى، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب.

وتتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من، المنتج والسنياريست مدحت العدل، ودكتور مراد جاتين مدير المركزالثقافى الروسى، ومعتز الجنيدى، ونازك الألفى، والمطربة هيتا ثاكار.

ومن المقرر أن يتم بث الحفل مباشرةً من خلال صفحة أولادنا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

وتنظم الملتقى مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" برئاسة سهير عبدالقادر التي أكدت أن هذه الدورة ستشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث تتم مشاركة الفرق الفنية - الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.