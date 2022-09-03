شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر: الرجل اللى ما يحترم زوجته أو يعتدى عليها أكبر جبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر النجم كاظم الساهر عن فقدانه لطليقته وأم أولاده التي توفيت، وذلك خلال لقائه فى برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، وقال: "برحيل أم الأولاد، الهزة اللى أصيبت فيها لا أتمناها للأعداء أو أسوأ الناس".

وأضاف: "رغم كوننا منفصلين لكن أى شيء يخص الأولاد دائما كنا على اتصال، دائما توصى الأولاد وتعلمهم دينهم، لذلك كنت مرتاح، حتى الآن أدخل البيت ما مصدق رحيلها، المرأة كل شىء فى البيت، الرجل اللى ما يحترم زوجته أو يعتدى عليها أكبر جبان".

وأجاب كاظم الساهر عن أسئلة الإعلامية منى الشاذلى بأنه يفضل المرأة الغيورة أفضل من الثرثارة، كما أنه يفضل السمروات عن الشقروات، لكن فى رأيه كل النساء جميلات، أما عن الحب عند كاظم الساهر فهو فى القلب وليس العقل، لكنه قدم نصيحة للشباب بأن الإنسان لازم يفكر لمدى بعيد.