شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتألق بأجمل أغانيه فى حفله بالسعودية تحت شعار "كامل العدد".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور ومنها "قولولو سماح "تيجي نتراهن"،"احنا الدنيا"، "كان موضوع"، "حنلها وأنت بعيد"، "الفترة دي"، "أقعد نتكلم"، "مفيش جدعنة"، وغيرها.

















وطرح مؤخرا النجم تامر عاشور أحدث أعماله الغنائية "هى الناس" كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر وميكس & ماستر صقر، على موقع يوتيوب، والتى يفتتح بها موسم الصيف الغنائى، حيث يستعد عاشور لإطلاق أكثر من أغنية سينجل جديدة خلال الموسم حسب الخطة التي وضعها خلال الفترة الماضية.

وتقول كلمات أغينة هي الناس :"الحلوة دى تحلم وتقولى طلباتها أيه راضى بكل اللى تقول عليه والدنيا تجيلها في ثانيتين .. الحلوة دى أول ما تقرب من بعيد بفرح وبتقلب يومى عيد والفرحة معايا بفرحتين.. بالدلع وبالشقاوة الجمال بيزيد حلاوة .. هي دى اللى الضحكة منها قلبى تاه قدام عيونها وفى ثوانى راحلها ..ناسى كل حاجة مرت بيا حاسس ان روحى ردت فيا لما تبقى جنب منى.. كل يوم هفرح وأغنى دى السعادة كلها..عليها جمال ومكملاه بأجمل روح في الحياة واسمى تقوله مغنياه لو يوم تنادينى.. معاها الوقت بفوت قوام ولا بيشغلنى الساعة كام وبتعب لما تقول سلام وتغيب عن عينى.. دى هيا الناس ولا هرضى بغيرها يا ناس وفى عمرى وجودها أساس وهكمل حياتى معاها لأخر يوم".

ومن المقرر أن يبدأ تامر عاشور خلال الفترة القادمة سلسلة من الحفلات الغنائية التى اتفق على إقامتها فى مصر وعدد من دول الوطن العربى، وذلك بعدما أحيا حفلاته فى القاهرة الشهر الماضى، وقدم عددا كبيرا من أغانيه التى تفاعل معها جمهوره منها "قولولو سماح" و"كان موضوع" و"خلينى في حضنك" وغيرها.

يذكر أن آخر ألبومات تامر عاشور في يناير 2022 بعنوان "تيجى نتراهن"، والذى شمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى، وبلغ عدد الألبوم 10 أغانى هي "تيجي نتراهن"، "تملي"، "احنا الدنيا"، "كان موضوع"، "حنلها وأنت بعيد"، "الفترة دي"، "أقعد نتكلم"، "مفيش جدعنة"، "خلتني أحس"، "خليني في حضنك"، "كنت فين".