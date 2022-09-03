شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يبدأ حفل العلمين بأغنية "نفسى أبقى جنبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم محمد حماقي حفله الغنائي بالعلمين الجديدة بأغنيه "نفسي أبقى جنبه" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وخلال شهر أغسطس الماضى، طرح النجم محمد حماقى، أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.

وكانت آخر أغنيات محمد حماقى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وتجاوزت الأغنية 14 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.

حماقى سبق وأحيا حفلا غنائيا بمدينة جدة بالسعودية على أحد الشواطئ، وغنى حماقى رغم سقوط الأمطار، حيث قدم أغنية جمالها استثنائى وأحلى حاجة فيكى وأدرينالين، وغيرها من الأغنيات.

ويشار إلى أن النجم محمد حماقى أحيا مؤخرًا حفلاً موسيقيًا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، وبدأ حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى شاركه الحفل، حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملى معاك" وأنه دعمه فى بداية مشواره الفنى.