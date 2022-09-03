درة أنيقة ومنة فضالي مع والدتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

آيتن عامر

أطلت الفنانة أيتن عامر على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

درة

خطفت الفناة درة أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها، حيث ارتدت فستانا أبيض أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

غادة عبد الرازق

أطلت الفنانة غادة عبد الرازق على جمهورها ومتابعيها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أسود أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

محمد إمام

شارك الفنان محمد إمام جمهوره ومتابعيه صورة من نزهته الصيفية بأحد الشواطئ، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها صورة رفقة والدتها، أثناء نزهتهم الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ميرنا نور الدين

أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ياسمين الخطيب

شاركت الفنانة ياسمين الخطيب جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها بالأسود والأبيض، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

أحمد سعد

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره ومتابعيه صورة من أحدث ظهور له في إحدى حفلاته، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ظافر العابدين

شارك الفنان ظافر العابدين جمهوره ومتابعيه أحدث ظهور له من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".