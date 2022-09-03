غيّره بعد تعرضه للتنمر.. كاظم الساهر يكشف عن اسمه الحقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف النجم العراقي الكبير كاظم الساهر، كواليس تسميته بلقب "الساهر"، موضحا أن هذا الاسم أطلقه على نفسه بسبب موقف تعرض فيه للتنمر من شخص ما في بداياته.

أوضح "كاظم" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، مساء الجمعة، أن اسمه كاظم جبار إبراهيم، وحين غنّى أول أغنية وسجلها باسم كاظم جبار، أحد الأشخاص سخر منه، قائلا: "واحد بشكل استفزازي قالي أنت كاظم جبار اسمك يصلح بياع عصير قلت له يشرفني شكرا.. قالها بطريقة ساخرة".

تابع: "رجعت جلست مع أصدقائي إنه صار كذا مثل إهانة كانت، وفعلا سميت نفسي الساهر، اللي هو لا يشبهني تماما، الساهر ولا إله علاقة بكاظم الساهر، لا أسهر والله العظيم، حتى والدي قالي تعالى أنت من وين جبت الساهر، قلت له اسم فني فقط".

وعن المشاكل التي صارت بسبب عدم وجود لقب الساهر في بعض المعاملات الورقية، أوضح أنه عانى من هذا الأمر لدرجة طلب من المحامي إنهاء الأمر، قائلا: "في المعاملات الرسمية ما يمشوني يقولوا أنت مو نفس الشخص، في أوراق مكتوب فيها كاظم جبار إبراهيم وأوراق مكتوب كاظم جبار الساهر، اضطريت اعمل تغيير أوراق".

وكان كاظم الساهر، قد أحيا مؤخرا حفلين غنائيين بعد غياب 13 عاما عن الغناء بمصر، الأول في الساحل الشمالي، والثاني في دار الأوبرا المصرية.