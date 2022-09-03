كاظم الساهر: عشت بدايات قاسية.. وعملت في "حمل التراب" ومعمل نسيج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحدث النجم العراقي الكبير كاظم الساهر، عن فترة البدايات، وقسوتها، موضحا أنه عمل في العديد من المهن منذ طفولته، مثل "حمل التراب"، والعمل في معمل نسيج وهو في عمر 11 عاما.

أضاف "كاظم" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، مساء اليوم الجمعة، أنه كان ضعيفًا ونحيلا ولم يتحمل العمل في حمل التراب، قائلا: "أصعب شغلانة إني أشيل تراب، ما قدرت، أنا ضعيف، كنت امشي والشارع مش عِدل، فما كنت أستطيع حمله".

أوضح القيصر أنه يعتمد على نفسه منذ طفولته، وامتهن العديد من المهن، وعانى في كثير من الفترات، لذلك لا يحب الابتعاد عن الناس أو نسيان بداياته الصعبة والظروف التي مر بها، قائلا: "الناس طيبين، وكثيرا لا أحب وجود حراس بيني وبينهم، دايما أعيش نفسي بهذا الشكل لأن أعرف إنه أنا ما زلت ابن الحرية اللي ربتني الجيران، في المناطق الشعبية كان الجار يساهم في التربية مثل الأب".

تابع: "مش عايز أنسى قسوة البدايات، ما حد يقدر ينساها، في أشياء أذتنا مرّات.. حتى الكابوس يجيني لحد الآن إنه أنا ما زلت جندي أركض واسمع صوت الصواريخ وافز من النوم أقول الحمد لله أنا حر.. آخر كابوس يمكن من أشهر، عشنا بطريقة صعبة جدا بصراحة.. الله لا يشوّفها حتى للعدو، الله يجعل دايما المحبة والسلام في كل مكان".

وكان كاظم الساهر، قد أحيا مؤخرا حفلين غنائيين بعد غياب 13 عاما عن الغناء بمصر، الأول في الساحل الشمالي، والثاني في دار الأوبرا المصرية.