شكرا لقرائتكم خبر عن القيصر: اسمى كاظم جبار إبراهيم.. وأطلقت على نفسى "الساهر" بس عمرى ما سهرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العراقى الكبير كاظم الساهر كواليس تسميته بلقب "الساهر"، موضحا أن هذا الاسم أطلقه على نفسه بسبب موقف تعرض فيه للتنمر من شخص ما فى بداياته.

وأوضح "كاظم" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، مساء اليوم الجمعة، أن اسمه كاظم جبار إبراهيم، وحين غنّى أول أغنية وسجلها باسم كاظم جبار، أحد الأشخاص سخر منه، قائلا: "واحد بشكل استفزازى قالى أنت كاظم جبار اسمك يصلح بياع عصير قلت له يشرفنى شكرا.. قالها بطريقة ساخرة".

وتابع: "رجعت جلست مع أصدقائى إنه صار كذا مثل إهانة كانت، وفعلا سميت نفسى الساهر، اللى هو لا يشبهنى تماما، الساهر ولا ليه علاقة بكاظم الساهر، لا أسهر والله العظيم، حتى والدى قالى تعالى أنت من وين جبت الساهر، قلت له اسم فنى فقط".

وعن المشاكل التى صارت بسبب عدم وجود لقب الساهر فى بعض المعاملات الورقية، أوضح أنه عانى من هذا الأمر لدرجة طلب من المحامى إنهاء الأمر، قائلا: "فى المعاملات الرسمية ما يمشونى يقولوا أنت مو نفس الشخص، فى أوراق مكتوب فيها كاظم جبار إبراهيم وأوراق مكتوب كاظم جبار الساهر، اضطريت أعمل تغيير أوراق".