شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز القومى للسينما ناعية المخرج علي عبد الخالق: قدم أعمالا لن تنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، بخالص الحزن والأسى، المخرج الكبير علي عبد الخالق الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، وقالت زينب: "إن الراحل قدم أعمالا لن تنسى، وستظل محفورة في ذاكرة المشاهد العربي".

وتقدمت زينب عزيز بخالص التعازى لأسرة الراحل، متمنيه من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.

جدير بالذكر أن الراحل قدم العديد من الأفلام الهامة، والتي تعتبر علامات في تاريخ السينما المصرية، منها "الكيف"، "أغنية على الممر"، "جري الوحوش"، "العار"، "بئر الخيانة"، "إعدام ميت"، "أربعة في مهمة رسمية"، "الوحل"، "اغتصاب"، وغيرها.