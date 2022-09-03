شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد مفتول العضلات ويحمل سلاحا على بوستر فيلم "تحت تهديد السلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "تحت تهديد السلاح" البوستر التشويقي للعمل المقرر طرحه خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث ظهر بطل العمل النجم حسن الرداد مفتول العضلات ويحمل سلاحا، وهو من إخراج محمد حماقى، وتأليف أيمن بهجت قمر.

كما روج حسن الرداد عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة البوستر التشويقي للفيلم وعلق عليه الرداد قائلا: "البوستر التشويقي لفيلم تحت تهديد السلاح، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقى، بطولة النجوم: مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، عباس أبو الحسن ومجموعة كبيرة من النجوم، فيلم تحت تهديد السلاح 3/11 في جميع دور العرض فى مصر وكل الدول العربية".

فيلم "تحت تهديد السلاح" يشارك فى بطولتة بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.