شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر: عشت بدايات قاسية.. وعملت فى "حمل التراب" ومعمل نسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم العراقى الكبير كاظم الساهر عن فترة البدايات، وقسوتها، موضحا أنه عمل فى العديد من المهن منذ طفولته، مثل "حمل التراب"، والعمل فى معمل نسيج وهو فى عمر 11 عاما.

وأضاف "كاظم" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، مساء اليوم الجمعة، أنه كان ضعيفًا ونحيلا ولم يتحمل العمل فى حمل التراب، قائلا: "أصعب شغلانة إنى أشيل تراب، ما قدرت، أنا ضعيف، كنت امشى والشارع مش عِدل، فما كنت أستطيع حمله".

وأوضح القيصر أنه يعتمد على نفسه منذ طفولته، وامتهن العديد من المهن، وعانى فى كثير من الفترات، لذلك لا يحب الابتعاد عن الناس أو نسيان بداياته الصعبة والظروف التى مر بها، قائلا: "الناس طيبين، وكثيرا لا أحب وجود حراس بينى وبينهم، دايما أعيش نفسى بهذا الشكل لأن أعرف إنه أنا ما زلت ابن الحرية اللى ربتنى الجيران، فى المناطق الشعبية كان الجار يساهم فى التربية مثل الأب".

وتابع: "مش عايز أنسى قسوة البدايات، ما حد يقدر ينساها، فى أشياء أذتنا مرّات.. حتى الكابوس يجينى لحد الآن إنه أنا ما زلت جندى أركض واسمع صوت الصواريخ وافز من النوم أقول الحمد لله أنا حر.. آخر كابوس يمكن من أشهر، عشنا بطريقة صعبة جدا بصراحة.. الله لا يشوّفها حتى للعدو، الله يجعل دايما المحبة والسلام فى كل مكان".