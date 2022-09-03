شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر: أحفادى ما بيتكلموا عربى.. وهذا شىء لا يدعو للفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم كاظم الساهر كوليس ظهور حفيدتيه معه فى إحدى حفلاته وغنائهما معه، وذلك خلال استضافته فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى، وقال إن حفيدته قالت له يعنى جدو مشهور وأنا لا، فقررت إنها تطلع تغنى معايا على المسرح.

وقال كاظم الساهر خلال الحلقة: "أحفادى ما بيتكلموا عربى.. وهذا شىء لا يدعو للفخر.. لترد منى الشاذلى: "معظم الأطفال فى المدارس الدولية لا يتحدثون العربية".

واصطحب كاظم معه فى الاستوديو ابنه عمر، وسألته منى الشاذلى عن أبيه إن كان ديكتاتورا فنفى وقال إنه دبلوماسى، كما كشف كاظم أن "وسام" ابنه صوته حلو.

ويقدم الساهر للبرنامج وجمهوره أغنية جديدة يقدمها لأول مرة تظهر للنور من كلماته وألحانه، هدية للبرنامج وللإعلامية منى الشاذلى، لتؤديها معه فرقته الموسيقية التى فوجئت بها فى الاستوديو.

ويتضمن اللقاء حكايات ومواقف يحكيها قيصر الغناء العربى لأول مرة عن والده، وذكريات الدراسة فى معهد الموسيقى فى بغداد، وسبب وكيفية إطلاق اسم "الساهر" عليه وبسبب من، وتعليق والده على الاسم.