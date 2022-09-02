شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر: عملت المستحيل حتى يُرفع الحصار عن بلدى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المطرب العراقى الكبير كاظم الساهر عن فترة الحصار والحرب التى عاشها العراق، موضحا أنه حينها سعى بكل السبل حتى يصل صوت بلده بالفن لكل العالم، حتى يتم رفع الحصار عنها.

وأضاف "كاظم" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، مساء اليوم الجمعة، أن الفنانين وكل العراقيين دفعوا ثمن الحصار والظلم الذى تعرض له البلد، قائلا: "لما بلدى تعرض للحصار عملت المستحيل فى سبيل نبعت رسالة لكل العالم إنه يتوقف الحرب على بلدي".

وتابع: "كم فنان عراقى ورياضى وأديب عانوا ودفعوا الثمن وهم ناس أبرياء ما عندهم إلا المحبة والسلام لكل العالم، ألم شديد جدا لما تتمنع أعمالهم وتتمنع من السفر ويهجّروا".

واستطرد: "لحد الآن جوانا ألم لو حد يسألنا هذا السؤال بلحظة أسافر هذه السنوات الطويلة، نقطة عميقة مدفونة جوا روحنا، ولما ندخلها نحس بالظلم".