شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يكشف حيلته للخروج وسط الناس خلال حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم كاظم الساهر الكثير عن شخصيته خلال استضافته فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى، وقال: "أنا بيتوتى، نادرا ما أخرج، مش بحب السهر والخروج، قعدت فى البيت 4 أشهر، وشعرت مفيش نفس، كان لازم أخرج".

كما أفصح كاظم الساهر عن حيلته للخروج وسط الناس خلال فترة كورونا مستعينًا بالكمامة، وقال: "الكورونا والماسك هبة من الله، كنت بروح فى الأسواق الشعبية اللى كنت محروم منها 20 سنة، ما كنت أقعد فى البيت، أفرح إن محدش يعرفنى".

وعن روتينه اليومي: "أنا بصحى بدرى، لو صحيت بعد 7 صباحا يبقى اتأخرت، الفطار مهم، والقهوة، وبعد نص ساعة أروح الجيم، إلا لو فيه إصابات، مرة انكسرت رجلى بسبب التدريبات".

وأكد كاظم الساهر أن ممارسة الرياضة فى صالات الجيم شيء أساسى، ولو ذهب إلى فندق ولم يكن به "جيم" لن ينزل فيه.