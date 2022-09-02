شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: علي عبد الخالق كان دائما يقول لى إنتى شطورة وعندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة بشرى عن حزنها الشديد على رحيل المخرج الكبير علي عبد الخالق، الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض، وعلقت على صفحة التواصل الاجتماعى قائلة: "خبر صادم.. رحيل المخرج الكبير أستاذنا على عبد الخالق.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر عائلته وأحبابه.. كان لى الشرف إنى أشتغل معاه فى بداياتى من خلال مسلسل أصحاب المقام الرفيع، وكانت تجربة ثرية جدا، ومن حسن الحظ أن فنان فى بداياته يشتغل مع مخرج مهم زى أستاذ على اللى أخرج فيلم تاريخى زى أغنية على الممر، وغيرها من الأعمال التى لا تنسى فى السينما والتليفزيون.. لن أنسى لما كان يقوللى إنتى شطورة يا بنوتة بس عندية وصعبة أقوله عندية فى الصح بس يا أستاذ على يرد يقوللى بخفة ظله المعهودة يا مجرمة برشاقة فى حرف الراء كما اللغة الفرنسية.. وداعا يا أستاذ على.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





المخرج الكبير علي عبد الخالق واحدا من رموز السينما المصرية والعربية وواحد من رواد جماعة السينما الجديدة التي حققت نقلة حضارية في السينما المصرية عند تصديها عام 1968لسينما الهزل التي كانت سائدة بعد نكسة يونيو 1967 .

قدم علي عبد الخالق اول أفلامه اغنية علي الممر الذي كان السبب في رفع الروح المعنوية للجنود علي جبهات القتال في مصر وسورية بعد النكسة هزيمة وكان دافعا للصمود وماحققته القوات المسلحة خلال نصر أكتوبر المجيد .

درس في المعهد العالي للسينما قسم إخراج، وعقب تخرجه من المعهد عام 1966 عمل مساعدا لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، ومن أشهر هذه الأفلام فيلمه التسجيلي «أنشودة الوداع» الذي حصل على العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات الأفلام التسجيلية والقصيرة ومنها الجائزة الثانية من مهرجان «ليبزج» السينمائي بألمانيا، كما حصل فيلمه «السويس مدينتي» على الجائزة الأولى من مهرجان وزارة الثقافة الأول للأفلام التسجيلية عام 1970. قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان (أغنية على الممر) عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (علي سالم)، وحقق الفيلم نجاحا فنيا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من (مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي)، وجائزة من مهرجان (طشقند) السينمائي. في نهاية فترة السبعينات أخرج مثل (مسافر بلا طريق) 1978، و(فريد شوقي) في (الأبالسة) 1980.[2] شكل خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف (محمود أبو زيد) في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: (العار) 1982، (الكيف) 1985، (جري الوحوش) 1987، (البيضة والحجر) 1990. بداية من التسعينات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها عبد الخالق ليتجه مع بداية الألفينات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: (نجمة الجماهير) 2003، (البوابة الثانية) 2009.