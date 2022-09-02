توافد الجمهور على حفل محمد حماقي بالعلمين أرينا

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل الجمهور على حفل النجم محمد حماقي بالعلمين أرينا، وذلك في ختام فعاليات مهرجان العلمين.

وخلال شهر أغسطس، طرح النجم محمد حماقى، أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.

وكانت آخر أغنيات محمد حماقى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وتجاوزت الأغنية 14 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.

حماقى سبق وأحيا حفلا غنائيا بمدينة جدة بالسعودية على أحد الشواطئ، وغنى حماقى رغم سقوط الأمطار، حيث قدم أغنية جمالها استثنائى وأحلى حاجة فيكى وأدرينالين، وغيرها من الأغنيات.

ويشار إلى أن النجم محمد حماقى أحيا مؤخرًا حفلاً موسيقيًا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، وبدأ حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى شاركه الحفل، حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملى معاك" وأنه دعمه فى بداية مشواره الفني.