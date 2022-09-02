شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر: جمهورى عامل لى أزمة.. وهذا سر غيابى عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم كاظم الساهر خلال حلوله ضيفا على برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى، إن حفله الأخير الذى أقيم بالساحل الشمالى كانت أجواؤه رائعة، والناس فى مصر طيبين وكنت أتمرن "الجيم" مع الناس فى الفندق.

وعن غيابه عن مصر لمدة 10 سنوات، كشف كاظم الساهر: "جيت مصر أكثر من 3 مرات بدون حفلات، والمسئول عن كدة الشركة المنظمة للحفلات وأنا لا أتدخل فى عملهم".

وأكد كاظم الساهر أن التلحين لديه أهم من إحياء الحفلات، وقال: "لو طلعت على المسرح بدون عمل جديد أشعر بالخجل.. وجمهورى صعب جدا يتدخل فى كل تفاصيل أغنياتى، وعامل لى أزمة ، لو كلمة قلتها باللغة العربية خطأ أو التوزيع مش عاجبهم بيكونوا صعبين جدا، لذلك تركت حياتى كلها وأنزوى فى غرفة حتى أبحث عن الأفكار ولا أخيب آمال جمهورى".

وتابع كاظم: "لو سألتى أى موسيقى عنى، يقول لك ألحانى صعبة جدا، ممكن الجمهور ما يحبها أول سنة، لكن بعد ذلك بسنوات يحبونها، ما بنعمل الأغنيات البسيطة".

وقدم كاظم خلال الحلقة الشكر لفرقته الموسيقية، قائلا: "فرقتى مثل عائلتى، وبيننا محبة كبيرة، أنا محظوظ بفرقتى، وأوجه الشكر لهم من خلال البرنامج، احنا مع بعض أكثر من 30 سنة".