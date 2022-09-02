شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدى تسجل أغنية للأب بعنوان "شايلة اسمه" وتطلقها فى حفل زفاف شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة هلا رشدى، تسجيل أحدث أغنياتها الجديدة التي تتحدث عن مشاعر الابنة لوالدها بعنوان "شايلة اسمه"، والأغنية من كلمات والدها الشاعر طارق جلال وألحان شادى حسن، وتوزيع نديم الشاعرى، والأغنية ستكون مفرحة وليست درامية وستطلق الأغنية لأول مرة في حفل زفاف شقيقها.

وشاركت المطربة هلا رشدى في مسلسل "مكتوب عليا"، رمضان المنقضى و المسلسل من بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.