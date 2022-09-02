شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى: أنا من الملايين اللاتى يهمن عشقا وحبا فى أغانى كاظم الساهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت حلقة برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، والتى تستضيف فيها النجم كاظم الساهر، بمقدمة احتفت فيها بقيصر الغناء، وقالت مع دخول كاظم الساهر الاستوديو: "أنا من الملايين اللاتى يهمن عشقًا فى كاظم الساهر".

وخلال اللقاء الاستثنائى يغنى "كاظم"، ويحكى كما لم يحك من قبل عن تجارب ملهمة فى حياته ومواقف فى مسيرته يذكرها لأول مرة، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية كاملة، وبحضور جمهور كبير من عشاقه ومحبيه الذين حضروا من جميع المحافظات المصرية وبعضهم حضر من خارج مصر.

ويقدم الساهر للبرنامج وجمهوره أغنية جديدة يقدمها لأول مرة تظهر للنور من كلماته وألحانه، هدية للبرنامج وللإعلامية منى الشاذلى، لتؤديها معه فرقته الموسيقية التى فوجئت بها فى الاستوديو.