شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان طارق الدسوقي عن شائعات انفصاله من زوجاته بسبب ابتعاده عن الفن: غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نجم التسعينيات الفنان طارق الدسوقي، أسباب انفصاله عن زوجته والزواج بأخرى، موضحًا أن هناك لغط منتشر بين الناس حول هذا الأمر وتدور شائعات أن السبب وراء انفصاله يرجع لابتعاده عن الساحة الفنية لسنوات طويلة.

وأكد الدسوقي، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية "إيمان أبو طالب"، مقدم برنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، خطأ المعلومات المتداولة بشأن هذا الأمر، وأن الانفصال يرتبط بأمور شخصية، مشيرًا إلى أن زواجه الأول استمر 12 سنة ونتج عنه طفلين ثم تزوج مرة أخرى لمدة 12 سنة أيضًا ثم انفصل ونتج عنه طفلين أيضًا.

وقال، أولادي الأربعة علاقتي بهم جيدة وكذلك علاقتهم معًا، منوهًا إلى إنه لا يفوت شيء من واجباته التربوية، لافتًا إلى أنه يمكن لأي شخص أن يكون زوج فاشل لكن أب جيد وكذلك المرأة.