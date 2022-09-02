شكرا لقرائتكم خبر عن أنور الشعافى: مصر هبة النيل ومهرجان المسرح التجريبى هبة المسرحيين فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان التونسى أنور الشعافى عقب تكريمه بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى إنه إذا كانت مصر هى هبة النيل كما قال المؤرخ "هيرودوت" فإن مهرجان المسرح التجريبى بالقاهرة هو هبة مصر لكل المسرحيين فى العالم.

وأضاف: أنا سعيد جدا بهذا التكريم وبتواجدى لأنى قضيت حياتى كلها فى التجريب المسرحى، وهناك مصادفة عجيبة أنني قدمت رسالة بحثي عن التجريب تزامنا مع انطلاق اول دورة للمهرجان.

المخرج والسينوغراف أنور الشعافي هو مؤسس المهرجانَ الوطني لمسرح التجريب بمحافظة مدنين التونسية، ومدير مؤسس لمركز الفنون الدرامية بها ، وأخرج الكثيرَ من الأعمال المسرحيةِ التجريبية منها " تَري ما رأيت" ، واشتغل فيها على تقنية الممثل عن بُعد ، كما قدم العرض المسرحي "أو لا تكون"وظف فيه السيركَ الفني في مقاطعٍ شكسبيرية ، وأخرج " هوامشُ على شريط الذاكرة" عمل فيه على تركيب الصورة المسرحية والسينمائية"، وآخر أعماله "كابوس آينشتاين".



الفنان التونسي انور الشعافي

كانت قد افتتحت أمس الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، الدورة التاسعة والعشرين من عمر المهرجان بالمسرح الكبير بدار الأوبرا بحضور الوفود المشاركة هذا العام من 46 دولة من مختلف دول العالم ، وقدم الحفل الفنان أحمد وفيق،والمذيعة جاسمين طه زكي، وأخرج مراسم الافتتاح المخرج شادي سرور الذي بدأه بعرض فني عنوانه " الحضارة والتكنولوجيا " لمدة 3 دقائق يعبرعن عنوان الدورة وهو( التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي ) ، وعرض خلال الافتتاح العرض الإيطالي " وهم " وهو أول عروض المسابقة الرسمية في المهرجان .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.