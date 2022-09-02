شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تنعى على عبد الخالق: أول من قدمنى للسينما.. وأثرى الفن بأفلام قيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة إلهام شاهين عن حزنها الشديد على وفاة المخرج على عبد الخالق الذى رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع كبير من المرض.

وقالت إلهام شاهين لـ"الخليج 365" ناعية المخرج علي عبد الخالق: أول من قدمنى في بداية حياتى من خلال فيلم "العار"، ثم قدمت معه بعد ذلك عدة أفلام منها "إنهم يسرقون عمرى والجنتل ومسلسل نجمة الجماهير وغيرها من الأعمال المهمة التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ السينما والدراما".

وأضافت أن المخرج الراحل على عبد الخالق تعاون مع كبار النجوم منهم نور الشريف وأحمد زكى وحسين فهمى وغيرهم، وكان يتميز بطيبة قلبه، وكانت تربطنى به علاقة صداقة قوية، وآخر مكالمة بيننا من حوالى 10 أيام، وقال لى: أنا كويس.. وربنا يرحمه ويصبر أهله على فراقه.. أثرى الفن بأفلام قيمة وشكّل إضافة لمشوارى.

وتوفى، اليوم الجمعة، المخرج الكبير على عبد الخالق، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 78 عاما، تاركا إرثا كبيرا من الأعمال السينمائية الخالدة محفورة فى وجداننا أبرزها "البيضة والحجر"، و"عتبة الستات"، و"جرى الوحوش"، "بئر الخيانة"، و"إعدام ميت"، و"العار"، و"الكيف"، وغيرها.

المخرج على عبد الخالق قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان (أغنية على الممر) عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (علي سالم)، وحقق الفيلم نجاحا فنيا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من مهرجان (كارلو فيفاري)، وجائزة من مهرجان (طشقند) السينمائي. شكل خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف (محمود أبو زيد) في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: (العار) 1982، (الكيف) 1985، (جري الوحوش) 1987، (البيضة والحجر) 1990. بداية من التسعينات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها عبد الخالق ليتجه مع بداية الألفينات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: (نجمة الجماهير) 2003، (البوابة الثانية) 2009