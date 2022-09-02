شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد نبيل يوضح أسباب وفاة أمين العسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح المخرج محمد نبيل، الصديق المقرب للراحل أمين العسال، لـ"الخليج 365"، أسباب وفاته، مؤكدا أن أمين كان يعانى من مشكلات فى الأوعية والوفاة كانت من مضاعفات تلك المشكلة التى يعانى منها منذ فترة طويلة.

وأوضح محمد نبيل أن هناك عدة أقاويل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، حول أن أمين توفى نتيجة قلة العمل، وتعرضه للاستغلال من أصدقائه على المستوى المادى، وهو ما نفاه محمد نبيل، مؤكدا أنه من المقربين للراحل أمين العسال، وأن صفحات السوشيال ميديا نشرت العديد من الأقوال المغلوطة بحثا عن الترند، وأنه لا حقيقة أبدا لاستغلال أمين العسال على المستوى المادى من أصدقائه المقربين، وأن علاقة أمين بأصدقائه كانت علاقة ود ومحبة وهو ما أكده مرة أخري من خلال لايف علي صفحة أمين العسال نفسه.

وأضاف أن أمين العسال بسبب مضاعفات المرض ومستوى كفاءة عضلة القلب ومؤخرا المياه على الرئة تسببت فى عدم قدرته على العمل بشكل كبير لكن راتبه من عمله فى أحد القنوات كان يصله حتى منزله، وهو على علاقة طيبة بأغلب نجوم الوسط الفنى والمنتجين والمخريين.

واختتم محمد نبيل أن الظرف الذي تعيش فيه أسرته وأصدقاءه نتيجة فقدانه لا يتحمل أي نوع من أنواع الركوب علي الترند أو المتاجرة بوفاته، ويكفي حالة الحزن التي تعيش فيها أسرته ولا داعي للجرى وراء بعض الناس ممن يكتبون عن أمين العسال وهم لم يكونوا من دائرة أصدقائه من الأساس، ولا يعرفون الكثير من تفاصيل حياته أو ظروفه داعيا الجميع أن يدعون له بالرحمة ولا يستمعون أو يصدقون كل ما يقال علي وسائل التواصل الاجتماعي واذا اراد أحد التأكد من معلومة قبل نشر الشائعات علي السوشيال ميديا فأصدقاءه وأسرته موجودة.

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان أمين العسال نجل الفنانة الراحلة سهير طه حسين بمسجد الحامدية الشاذلية يوم الأحد المقبل الموافق 4 سبتمبر 2022 بعد صلاة المغرب.

وشيع جثمان الفنان أمين العسال بمسجد السيدة نفيسة، وحرص على الحضور كل من الفنان محمد عز وضياء عبد الخالق ومحمد العدل وعمرو عبد العزيز والمخرج محمد نبيل، والأب بطرس دانيال، ليُدفن بمقابر الأسرة بمنطقة منشية ناصر.

كما حضر أيضا الفنان مراد مكرم وحمزة العيلى والمخرج أشرف فايق لتشييع جثمان الفنان أمين العسال الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض فى أحد المستشفيات.

وأدى الحضور صلاة الجنازة على جثمان الفنان الشاب أمين العسال بمسجد السيدة نفيسة، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه.