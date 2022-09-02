كاظم الساهر: عملت المستحيل حتى يُرفع الحصار عن بلدي العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحدث المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر، عن فترة الحصار والحرب التي عاشها العراق، موضحا أنه حينها سعى بكل السبل حتى يصل صوت بلده بالفن لكل العالم، حتى يتم رفع الحصار عنها.

أضاف "كاظم" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، مساء اليوم الجمعة، أن الفنانين وكل العراقيين دفعوا ثمن الحصار والظلم الذي تعرض له البلد، قائلا: "لما بلدي تعرض للحصار عملت المستحيل في سبيل نبعت رسالة لكل العالم إنه يتوقف الحرب على بلدي".

تابع: "كم فنان عراقي ورياضي وأديب عانوا ودفعوا الثمن وهم ناس أبرياء ما عندهم إلا المحبة والسلام لكل العالم، ألم شديد جدا لما تتمنع أعمالهم وتتمنع من السفر ويهجّروا".

استطرد: "لحد الآن جوانا ألم لو حد يسألنا هذا السؤال بلحظة أسافر هذه السنوات الطويلة، نقطة عميقة مدفونة جوا روحنا، ولما ندخلها نحس بالظلم".

وكان كاظم الساهر، قد أحيا مؤخرا حفلين غنائيين بعد غياب 13 عاما عن الغناء بمصر، الأول في الساحل الشمالي، والثاني في دار الأوبرا المصرية.