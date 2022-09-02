طارق الدسوقي: محمود ياسين أنقذني أثناء تصوير "السادة المرتشون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد الفنان طارق الدسوقي، أن الفنان الراحل محمود ياسين أنقذه من الرسوب في الامتحانات أثناء تصوير فيلم "السادة المرتشون".

وقال الدسوقي، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض" عبر قناة "الحياة": "كان (السادة المرتشون) هو الفيلم الثاني لي بعد فيلم (العار) من إخراج علي عبد الخالق وإنتاج محسن علم الدين".

وأضاف: تصادف تصوير أهم مشهد في (السادة المرتشون) بالتزامن مع امتحان لي في معهد الفنون المسرحية، وكنت متوترا للغاية، فالامتحان في نفس توقيت تصوير الفيلم، وتساءلت كيف سينتظر النجم محمود ياسين ٤ ساعات كاملة لحين انتهائي من أداء الامتحان ليقوم بتصوير المشاهد، وكنت أمام خيارين، أذهب لأداء الامتحان وأفقد دوري في الفيلم، أو أقوم بأداء دوري في الفيلم وأعيد السنة الدراسية".

وأكد أن الفنان الراحل محمود ياسين، علم بالأمر وطلب من المنتج محسن علم الدين بأن يذهب لأداء امتحانه ويتوقف التصوير، موضحا: "قال إنه سيذهب لمشاهدة مباراة لحين انتهاء الامتحان، وبالفعل وصلني محسن علم لدين بسيارته للمعهد وانتظرني حتى انتهيت من أداء الامتحان، وذهبنا سويا إلى موقع التصوير، وفوجئت بمحمود ياسين يسألني ماذا فعلت في الامتحان؟ فقد كان إنسانا في غاية الرقي والاحترام".

وقال الدسوقي: "زملائي في الابتدائية والإعدادية كانوا يسخرون مني عند التمثيل، ويقولون لي أنت فاكر نفسك محمود ياسين، ويصادف أن أول مرة أقوم بها بالتمثيل يكون أمام النجم محمود ياسين، ثم بعد ذلك قمت بأداء دور شقيقه في فيلم (السادة المرتشون)، ثم كانت أول بطولة لي في السينما أمامه في فيلم (رجل ضد القانون) مع ميرفت أمين، ثم قمت بالاشتراك في فيلم (التعويذة) معه ومع الفنانة يسرا وتحية كاريوكا، لذلك كنت أتفائل به".

يذكر أن برنامج "بالخط العريض" يعرض في الثامنة مساء كل يوم جمعة على تليفزيون الحياة، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.