آمال ماهر تنشر فيديو جديد على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت النجمة آمال ماهر، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت آمال، في الفيديو، بإطلالة هادئة، على أنغام أغنية فرانك سيناترا الشهيرة Fly Me to the Moon.

وأحيت النجمة آمال ماهر، في نهاية يوليو الماضي، حفلا غنائيا في أرينا العلمين الجديدة، بعد فترة غياب طويلة.

وأطربت آمال ماهر جمهورها بمجموعة من أشهر أغانيها، وبينها: "طوبة فوق طوبة"، "فيك حتة غرور"، "أنا برضه الأصل"، و"اتقي ربنا فيّا" التي طالبت الحضور المشاركة في غنائها معها، وغيرها.

وانتهت المطربة آمال ماهر، من وضع اللمسات النهائية على أحدث البوماتها، استعدادا لطرحه، وذلك بعد 3 سنوات من طرح آخر ألبوماتها "أصل الإحساس".