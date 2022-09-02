مكان وموعد عزاء المخرج علي عبدالخالق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن موعد ومكان عزاء المخرج الكبير علي عبد الخالق الذي وافته المنية بمستشفى المعادي العسكرى بعد صراع مرير مع المرض.

وقالت النقابة في بيان صحفي لها، إن عزاء المخرج الكبير على عبد الخالق سيقام يوم الاثنين المقبل الموافق ٥ سبتمبر بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.

ورحل عن عالمنا المخرج الكبير علي عبدالخالق، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ تم الإعلان عن إصابته بالمرض قبل شهر تقريبا، ليرحل عن عمر يناهز 76 عاما.

وكان المخرج الكبير قد أعلن عبر قناة (dmc)، إصابته بمرض السرطان، كما كشف عن خضوعه لعدد من جلسات الإشعاع.

المخرج علي عبدالخالق من أهم المخرجين في السينما العربية، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "إعدام ميت"، "الكيف"، "أغنية على الممر"، "حائط البطولات"، "العار"، "الحقونا"، "أربعة في مهمة رسمية"، وغيرها من الأعمال البارزة.