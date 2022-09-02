شهيرة: محمود ياسين ميتعوضش.. أنا محطمة من بعده (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة الكبيرة شهيرة، إنها لا تنسى زوجها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، ودائما تحاصرها ذكرياتهما.

أضافت شهيرة، في حوار مع برنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "أنا مش بنساه، أنا متجاوزتش خالص منذ الوفاة حتى الآن، أنا مش عارفة أتجاوز رغم إني بحاول".

تابعت: "الشهر الجاي يبقى سنتين، ولو هنتكلم عن محمود كزوج وإنسان فهو فعلا ميتعوضش، أنا مفتقدة حاجة كبيرة في حياتي، أنا محطمة ومش مظبوطة من بعده".

ورحل محمود ياسين عن عالمنا يوم 14 أكتوبر عام 2020 بعد صراع مع المرض، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة.