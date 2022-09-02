شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى ينعى المخرج الكبير على عبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، المخرج الراحل على عبد الخالق، الذى رحل اليوم عن عمر ناهز 78 عاما.

وقالت إدارة المهرجان فى بيان: "ينعى الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، وفريق المهرجان، المخرج الكبير على عبد الخالق، الذى رحل اليوم عن عمر ناهز 78 عاما، بعد أن قدم على مدار مشواره المهنى الذى انطلق فى سبعينيات القرن الماضى، العديد من الأعمال السينمائية الهامة والتى بدأها بفيلم "أغنية على الممر"، ومن ثم توالت الأفلام التى كان أبرزها "العار"، "جرى الوحوش"، "الكيف"، "إعدام ميت"، "شادر السمك"، "بئر الخيانة"، "أربعة فى مهمة رسمية"، "البيضة والحجر" وغيرها.

وتوفى، اليوم الجمعة، المخرج الكبير على عبد الخالق، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 78 عاما، تاركا إرثا كبيرا من الأعمال السينمائية الخالدة محفورة فى وجداننا أبرزها "البيضة والحجر"، و"عتبة الستات"، و"جرى الوحوش"، "بئر الخيانة"، و"إعدام ميت"، و"العار"، و"الكيف"، وغيرها.

ويشيع جثمان المخرج الراحل على عبد الخالق، غدا السبت، من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، ويوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتتلقى أسرة المخرج الراحل على عبد الخالق العزاء يوم الاثنين المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.