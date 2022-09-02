وداعًا على عبد الخالق.. شارك بالعزاء

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القاهرة - سامية سيد - توفى المخرج الكبير على عبد الخالق، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 78 عاما، تاركا إرثا كبيرا من الأعمال السينمائية الخالدة محفورة فى وجداننا أبرزها "البيضة والحجر"، و"عتبة الستات"، و"جرى الوحوش"، "بئر الخيانة"، و"إعدام ميت"، و"العار"، و"الكيف"، وغيرها.

ويشيع جثمان المخرج الراحل على عبد الخالق، السبت، من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، ويوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتتلقى أسرة المخرج الراحل على عبد الخالق العزاء يوم الاثنين المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

المخرج على عبد الخالق قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان (أغنية على الممر) عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (على سالم)، وحقق الفيلم نجاحا فنيا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من مهرجان (كارلو فيفاري)، وجائزة من مهرجان (طشقند) السينمائي. شكل خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف (محمود أبو زيد) فى عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: (العار) 1982، (الكيف) 1985، (جرى الوحوش) 1987، (البيضة والحجر) 1990. بداية من التسعينات قل عدد الأفلام التى قام بإخراجها عبد الخالق ليتجه مع بداية الألفينات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: (نجمة الجماهير) 2003، (البوابة الثانية) 2009.

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