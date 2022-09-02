شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحيى حفلاً غنائياً فى الساحل الشمالى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب رامى صبرى، اليوم الجمعة، حفلاً غنائياً فى الساحل الشمالى، يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة موسم الصيف.

وطرح الفنان رامى صبرى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ولسه ياما" وهى من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر أسامة الهندى.

وكان رامي صبري، قد طرح الشهر الماضى، أغنية بعنوان "انتي جنان"، من كلمات إسلام الجرينى وألحان تيام على وتوزيع جلال الحمداوي.

رامى صبرى واحد من الملحنين الذين نجحوا في مجال الغناء، وأثبت موهبته الغنائية ومن أهم المحطات المؤثرة في مسيرته تعاونه مع الفنان الراحل عامر منيب، وخاصة إنه كان تربطهما علاقة صداقة قوية جدا نتج عنها التعاون بينهما فى عدة أغانى، وذاع صيته فى مجال التلحين، مما أدى إلى التعاون مع عدد من نجوم الطرب في الوطن العربى منهم شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر.

وفي سنة 2005 التقى رامى صبرى بالمخرج طارق العريان الذي أعجب بمواهبه الفنية، وقرر تبنيه فنيا وإنتاج ألبومه الأول "حبيبى الأولانى"، مع تصوير ثلاث أغاني منه على طريقة الفيديو كليب "حبيبي الأولاني"، "مش أنا" و"بحبك"، بالإضافة إلى التي لم يتم تصويرها مثل "ألف ما شاء الله عليك" و"هتبعد يوم" و"لا يا قلبي" و"ليالي" والتي حققت نجاحا لافتا.