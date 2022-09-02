شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل ينعى المخرج الكبير على عبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بخالص الحزن والأسى المخرج الكبير على عبد الخالق الذى وافته المنية اليوم عن عمر يناهز78 عاماً بعد صراع مع المرض.

وقال عبد الجليل إن الراحل سيظل خالداً بيننا بأعماله التي لن تنسى وستظل دائما محفورة في أذهان المشاهدين، فكان عبد الخالق بمثابة معلم للأجيال حيث قدم أهم وأعظم أفلام في تاريخ السينما المصرية.

وتقدم خالد عبد الجليل بخالص التعازى لأسرة الراحل، متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

جدير بالذكر أن الراحل قد درس في المعهد العالي للسينما قسم إخراج، وعقب تخرجه من المعهد عام 1966 عمل مساعدا لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية.

ومن أشهر أعماله فيلمه التسجيلي "أنشودة الوداع" الذي حصل على العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات الأفلام التسجيلية والقصيرة ومنها الجائزة الثانية من مهرجان «ليبزج» السينمائي بألمانيا، كما حصل فيلمه «السويس مدينتي» على الجائزة الأولى من مهرجان وزارة الثقافة الأول للأفلام التسجيلية عام 1970.

وقدم الراحل أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان (أغنية على الممر) عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (علي سالم).

وفي نهاية فترة السبعينات أخرج العديد من الأعمال مثل (مسافر بلا طريق) 1978، و(فريد شوقي) في (الأبالسة) 1980.

وشكل خلال فترة الثمانينيات ثنائيا مع المؤلف (محمود أبو زيد) في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: (العار) 1982، (الكيف) 1985، (جري الوحوش) 1987، (البيضة والحجر) 1990.

وقدم الراحل عدة مسلسلات منها: (نجمة الجماهير) 2003، (البوابة الثانية) 2009.