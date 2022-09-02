شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج الكبير على عبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن السينمائية المخرج الكبير على عبد الخالق، الذى وافته المنية، منذ قليل، بأحد مستشفيات المعادى بعد صراع كبير مع المرض.

يذكر أن المخرج على عبد الخالق اكتشف مؤخرا إصابته بمرض السرطان، وأوضح أنه شعر بألم فى ذراع اليسرى، وتوجه بعدها إلى دكتور العظام.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "طلب الدكتور مني أن أقوم بعمل أشعة للاطمئنان على ذراعى، وكتبلي أدوية، وبعدها أصيبت بكورونا واستمريت لفترة في العلاج منها، وبعد أن تعافيت أعدت الفحوصات".

وقال: "الفحوصات التي طلبها الدكتور هذه المرة كانت مختلفة، فقد طلب مني عمل أشعة رنين، ولكنها لم تُظهر شيء، فطلب مني عمل مسحة ذرية، فعلمت حينها أنني مصاب بمرض السرطان، وأتابع الآن مع الطبيب الخاص بي تطور حالتي".

وتابع: "لم يتم تحديد بروتوكول العلاج معي حتى الآن، ولن يتم تحديد شيء إلا بعد نتائج التحاليل التي أجريتها مؤخرا".