شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج الكبير على عبد الخالق بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج أشرف فايق وفاة المخرج الكبير على عبد الخالق، منذ قليل، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 78 عاما.

وقال مؤخرا المخرج علي عبد الخالق، إنه اكتشف إصابته بمرض السرطان منذ 3 أسابيع، لكنه مصاب بالمرض قبل هذا الوقت بفترة دون أن يعرف، موضحا أنه شعر بألم في ذراع اليسرى، وتوجه بعدها إلى دكتور العظام.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "طلب الدكتور مني أن أقوم بعمل أشعة للاطمئنان على ذراعى، وكتبلي أدوية، وبعدها أصيبت بكورونا واستمريت لفترة في العلاج منها، وبعد أن تعافيت أعدت الفحوصات".

وقال: "الفحوصات التي طلبها الدكتور هذه المرة كانت مختلفة، فقد طلب مني عمل أشعة رنين، ولكنها لم تُظهر شيء، فطلب مني عمل مسحة ذرية، فعلمت حينها أنني مصاب بمرض السرطان، وأتابع الآن مع الطبيب الخاص بي تطور حالتي".

وتابع: "لم يتم تحديد بروتوكول العلاج معي حتى الآن، ولن يتم تحديد شيء إلا بعد نتائج التحاليل التي أجريتها مؤخرا".