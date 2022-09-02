شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد النقابات الفنية ينعى المخرج الراحل على عبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، فى بيان، المخرج الراحل على عبد الخالق الذى وافته المنية، اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

وجاء فى النعى: "ينعى اتحاد النقابات الفنية ببالغ الحزن والأسى المخرج الكبير على عبد الخالق، الذى رحل عن عالمنا بعد أن أفنى عمره بعطائه للسينما المصرية وترك لنا أعمالا خالدة لن ننساها أبدا".

وتوفى، اليوم الجمعة، المخرج الكبير على عبد الخالق، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 78 عاما، تاركا إرثا كبيرا من الأعمال السينمائية الخالدة محفورة فى وجداننا أبرزها "البيضة والحجر"، و"عتبة الستات"، و"جرى الوحوش"، "بئر الخيانة"، و"إعدام ميت"، و"العار"، و"الكيف"، وغيرها.

ويشيع جثمان المخرج الراحل على عبد الخالق، غدا السبت، من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، ويوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

المخرج على عبد الخالق قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان (أغنية على الممر) عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (علي سالم)، وحقق الفيلم نجاحا فنيا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من مهرجان (كارلو فيفاري)، وجائزة من مهرجان (طشقند) السينمائي. شكل خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف (محمود أبو زيد) في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: (العار) 1982، (الكيف) 1985، (جري الوحوش) 1987، (البيضة والحجر) 1990. بداية من التسعينات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها عبد الخالق ليتجه مع بداية الألفينات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: (نجمة الجماهير) 2003، (البوابة الثانية) 2009.